Kozluk Devlet Hastanesi'nde kemik ve yumuşak doku tümörleri tedavisine başlandı

Batman'ın Kozluk Devlet Hastanesi'nde kemik ve yumuşak doku tümörlerinin tanı ve tedavisine başlandı.

Batman İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Murat Solmaz, kemik ve yumuşak doku tümörlerinin tanı ve cerrahi tedavisine ilişkin, bu tür özellikli ameliyatların ilçede gerçekleştiriliyor olmasının il genelinde sağlık hizmetlerinin niteliğini artırdığını belirtti.

Vatandaşların başka illere sevk edilmeden bulundukları yerde nitelikli ve bilimsel sağlık hizmetlerine ulaşabilmesinin temel öncelikleri olduğunu ifade eden Solmaz, "Sağlık tesislerimizin teknik kapasitesini ve uzmanlık alanlarını güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.

Hastanede görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Cihan Ünyılmaz de kemik ve yumuşak doku tümörlerine yönelik tanı ve tedavi süreçlerinin güncel bilimsel kılavuzlar doğrultusunda yürütüldüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kliniğimizde ayrıntılı tanısal değerlendirme, uygun teknikle biyopsi uygulamaları ve gerekli görülen hastalarda cerrahi tedavi işlemlerini başarıyla gerçekleştiriyoruz. Hastalarımıza güvenli ve etkin bir tedavi imkanı sunuyoruz."

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Çağrı Şataflı ise radyoloji birimiyle iş birliği içerisinde ileri görüntüleme yöntemlerinden yararlanıldığını ve biyopsi uygulamaları sayesinde teşhis sürecinin güvenli şekilde tamamlandığını aktardı.

Cerrahi müdahale gerektiren olgularda ameliyatları başarıyla uyguladıklarını söyleyen Şataflı, "Ameliyat sonrası takip süreçlerini de yakından izleyerek hastalarımızın tedavi planlamasını bütüncül bir anlayışla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.