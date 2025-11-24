Kozluk Belediye Başkanı Işık ve AK Parti İl Başkanı Şansi'den şehit Aybüke öğretmenin okuluna ziyaret

Batman'ın Kozluk ilçesinde 8 yıl önce terör saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla görev yaptığı okulda anıldı.

Ak Parti Batman İl Başkanlığınca, Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönerken, dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit olan Yalçın için dün saldırıya uğradığı yer ile adını taşıyan okulda anma programı düzenlendi.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile Belediye Başkanı Veysi Işık, Yalçın'ın saldırıya uğradığı yere karanfil bıraktı, dua etti.

Daha sonra Şehit Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Şansi ve Işık, şehit öğretmenin emekleriyle kurduğu müzik sınıfında kendisi için kurulan köşeye karanfil bıraktı.

Buradaki anmada, okulda görevli müzik öğretmenleri, Yalçın ile özdeşleşen "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdi.

Şansi, yaptığı açıklamada, burada bulunmalarının temel amacının şehit öğretmen Yalçın'ın aziz hatırasını yaşatmak olduğunu söyledi.

Yalçın'ın hain bir saldırı sonucu şehit edilmesinin herkesin yüreğinde derin bir acı bıraktığını ifade eden Şansi, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlayan yeni süreçle (Terörsüz Türkiye) birlikte milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi iklimi güçleniyor. Meclis'te kurulan komisyonun da çalışmalarıyla artık annelerin ağlamadığı, Aybüke ve Necmettin öğretmenlerimizin acılarının yaşanmayacağı bir döneme giriyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Işık da saldırının herkesin hafızasında derin bir iz bıraktığını belirtti.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Işık, "İnşallah bundan sonra hiçbir öğretmenimiz, güvenlik görevlimiz ya da evladımız şehit olmayacak, anneler gözyaşı dökmeyecek. Bu anlamlı günde Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizi saygıyla anıyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.