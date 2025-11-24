Haberler

Kozluk Belediye Başkanı Işık ve AK Parti İl Başkanı Şansi'den şehit Aybüke öğretmenin okuluna ziyaret

Kozluk Belediye Başkanı Işık ve AK Parti İl Başkanı Şansi'den şehit Aybüke öğretmenin okuluna ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Kozluk ilçesinde 8 yıl önce terör saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla görev yaptığı okulda anıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 8 yıl önce terör saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla görev yaptığı okulda anıldı.

Ak Parti Batman İl Başkanlığınca, Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönerken, dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit olan Yalçın için dün saldırıya uğradığı yer ile adını taşıyan okulda anma programı düzenlendi.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile Belediye Başkanı Veysi Işık, Yalçın'ın saldırıya uğradığı yere karanfil bıraktı, dua etti.

Daha sonra Şehit Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Şansi ve Işık, şehit öğretmenin emekleriyle kurduğu müzik sınıfında kendisi için kurulan köşeye karanfil bıraktı.

Buradaki anmada, okulda görevli müzik öğretmenleri, Yalçın ile özdeşleşen "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdi.

Şansi, yaptığı açıklamada, burada bulunmalarının temel amacının şehit öğretmen Yalçın'ın aziz hatırasını yaşatmak olduğunu söyledi.

Yalçın'ın hain bir saldırı sonucu şehit edilmesinin herkesin yüreğinde derin bir acı bıraktığını ifade eden Şansi, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlayan yeni süreçle (Terörsüz Türkiye) birlikte milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi iklimi güçleniyor. Meclis'te kurulan komisyonun da çalışmalarıyla artık annelerin ağlamadığı, Aybüke ve Necmettin öğretmenlerimizin acılarının yaşanmayacağı bir döneme giriyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Işık da saldırının herkesin hafızasında derin bir iz bıraktığını belirtti.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Işık, "İnşallah bundan sonra hiçbir öğretmenimiz, güvenlik görevlimiz ya da evladımız şehit olmayacak, anneler gözyaşı dökmeyecek. Bu anlamlı günde Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizi saygıyla anıyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

CHP'li vekil, kendi partisinden arkadaşlarına demediğini bırakmadı
Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz

Mansur Yavaş 'konser' soruşturması iznine karşı harekete geçti
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Hande Erçel'e sette doğum günü sürprizi

Şaşkınlığı yüzüne yansıdı! Sette sürpriz doğum günü pastası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.