Kozlu'da Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Kozlu'da Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü 24 yaşındaki Faruk Başol, hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Faruk Başol (24) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Kozlu ilçesi Değirmenağzı Tünelleri mevkisinde meydana geldi. Faruk Başol'un kontrolünü yitirdiği 67 TK 499 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Başol, otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Başol'u sıkıştığı yerden çıkardı. Başol, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Faruk Başol, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Faruk Başol'un cenazesinin bugün ikindi vakti Ereğli ilçesi Yeniköy'de kılınacak namazla toprağa verileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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