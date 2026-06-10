Kozanlı göçerlerin yayla yolculuğu başladı
Adana'nın Kozan ilçesinden Kayseri'deki yaylalara göç eden küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin yolculuğu, Feke'de dronla kaydedildi. Göçerler, sıcaktan korunmak ve verimli otlaklara ulaşmak için yola çıktı.
Adana'nın Kozan ilçesinden yaylalara göç eden küçükbaş hayvan yetiştiricileri, Feke'de görüntülendi.
Yaz aylarında sıcak havalardan korunmak ve hayvanlarını verimli otlaklara götürmek amacıyla Eskikabasakal Mahallesi'nden sürüleriyle yola çıkan göçerlerin yayla yolculuğu sürüyor.
Kayseri'deki yaylara gidecek göçerlerin yolculuğu dronla görüntülendi.
Göçerlerin, yaz sezonunu yaylalarda geçirdikten sonra ekim ayı sonlarına doğru Çukurova'daki kışlaklarına dönmeleri bekleniyor.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Aygören