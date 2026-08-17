Kozan'da 1 Haftada 3 Firari Yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan geniş kapsamlı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari yakalandı. Operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 10 araç ve 35 motosiklet trafikten menedildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 haftada 81 noktada denetim yaptı.
Firari 2 şüphelinin gözaltına alındığı çalışmada, hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü de yakalandı.
Denetimde, 24,49 gram uyuşturucu ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi, 10 araç ve 35 motosiklet trafikten menedildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, hükümlü de cezaevine gönderildi.