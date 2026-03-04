Haberler

Polisten kaçan iki motosiklet sürücüsüne 664 bin 500 lira ceza

Adana'nın Kozan ilçesinde polisten kaçan iki motosiklet sürücüsüne toplamda 664 bin 500 lira ceza kesildi. Sürücülerden biri, üzerinde bulundurduğu uyuşturucu maddeden dolayı cezaevine teslim edildi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde polisten kaçan ve takip sonucu yakalanan iki motosiklet sürücüsünden G.E.'ye 288 bin 500 lira, A.M.'ye ise 376 bin lira ceza yazıldı. Üzerinden uyuşturucu madde çıkan ve hakkında uyuşturucu suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M. cezaevine teslim edildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması için kent genelinde uygulama gerçekleşti. Uygulama sırasında polis, plakasız bir motosiklet sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ikazına uymayan sürücü kaçtı. Takip sırasında sürücüsünün kontrolü kaybettiği motosiklet devrildi. Yaya kaçmaya çalışan sürücü G.E., Cumhuriyet Mahallesi Şen Sokak'ta yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen G.E.'ye çekme belgeli araç kullanmak, dur ikazına uymamak, kask kullanmaması nedeniyle toplamda 288 bin 500 lira cezası kesilirken, motosiklet trafikten men edildi.

FİRARİ HÜKÜMLÜ, PLAKASIZ MOTOSİKLETLE POLİSTEN KAÇTI

Polis ekipleri, aynı uygulamada üzerinde iki kişinin bulunduğu plakasız bir motosikleti daha durdurmak istedi. Polisin 'dur' ikazına uymayan sürücü kaçtı. Polisin takibiyle motosiklet, Çevre Yolu Güneri Kavşağı'nda durduruldu. Ehliyetsiz olduğu belirlenen A.M. isimli sürücünün üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirilirken, GBT sorgusunda ise uyuşturucu suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezasıyla arandığı saptandı.

Ehliyetsiz araç kullanma, makas atma, kask takmama, dur ikazına uymamak gibi çeşitli kabahatlerden 376 bin lira ceza kesilen A.M., cezaevine teslim edildi. Motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
