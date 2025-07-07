Kozan'da Tarım Sayımı ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı

Adana'nın Kozan ilçesinde genel tarım sayımı ve orman yangınlarıyla mücadele konusunda toplantı düzenlendi.

Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü başkanlığındaki toplantı, Kozan Sosyal Hizmet Merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantıda muhtarlara, gıda, tarım ve hayvancılıkla ilgili veriler sağlayacak "genel tarım sayımı" hakkında bilgi verildi.

Muhtarlara, orman yangınlarının önlenmesi ve yangın anında yapılması gerekenler konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Kaymakam Arslanköylü, toplantıdaki konuşmasında, muhtarların sorunların tespiti ve çözümünde "köprü vazifesi" gördüğünü söyledi.

Toplantıya, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık da katıldı.