Adana'da bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan tartışma sonucu Emin Bozkurt'un tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Tavşantepe Mahallesi Bademkuyu Sokak'ta 17 Mayıs'ta Emin Bozkurt'un (25) tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.E.K, A.E, C.E, F.E. ve A.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.E.K, C.E. ve A.E. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Olay

İlçedeki Tavşantepe Mahallesi Bademkuyu Sokak'ta 17 Mayıs'ta bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, darp sonucu yaralandığını ifade eden Emin Bozkurt'u Kozan Devlet Hastanesi'ne götürmüş, burada yapılan muayenede Bozkurt'un sırtından tabancayla vurulduğu tespit edilmişti.

Bozkurt, sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, polis ekipleri, olayla ilgili şüpheliler S.E.K, A.E, C.E. ve A.E'yi operasyonla yakalamıştı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın
