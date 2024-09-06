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Kozan'da Otomobil ve Motosiklet Çarpışması Sonucu Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti

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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralının cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hamza Yılmaz'ın (25) kullandığı 01 ASD 287 plakalı motosiklet, Çanaklı Mahallesi'nde İ.U. idaresindeki 01 RM 929 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ilk müdahalenin ardından önce Kozan Devlet Hastanesine ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hamza Yılmaz buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yılmaz'ın cenazesinin hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Öte yandan motosiklet sürücüsü Yılmaz'ın uzman çavuş olarak Mersin'in Erdemli ilçesinde görev yaptığı ve iznini geçirmek için Kozan'a geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Trafik Kazaları Motosiklet Otomobil trafik Güncel Kozan adana

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