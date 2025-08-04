Kozan'da Motosiklet Kazası: Yaralı Genç Sosyal Medyada Yardım İstedi

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Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet kazası geçiren Atakan E., yaralı halde çektiği videoda yardım isteyerek sosyal medya üzerinden destek aradı. Kazada yaralanan Atakan E. ve arkadaşı hastaneye kaldırıldı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde motosikletiyle kaza yapan Atakan E., yaralı halde çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak yardım istedi. Atakan E. ve yanındaki arkadaşı, yardıma gelenler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Kozan Ergenuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Yanındaki arkadaşıyla motosikletine binen Atakan E.'nin, bir süre sonra kaza yaptı. Yaralı Atakan E., cep telefonuyla çektiği videoda "Çocukluğumun geçtiği adamla sanırım bugün de öleceğiz. Biz büyük bir kaza geçirdik. Şu an bize kimse yardım etmiyor. Allah'ını seven bize yardım etsin. Biz yolda kaldık" diyerek sosyal medya hesabında paylaştı. Kazada yaralanan Atakan E. ve yanındaki arkadaşı, yardıma gelen vatandaşlarca hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Ali GÖKDAL - Kamera: KOZAN (Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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