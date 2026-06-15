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Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Turgut Özal Bulvarı'ndaki kavşakta F.S'nin kullandığı 01 SF 218 plakalı motosiklet ile A.A. idaresindeki 01 AID 155 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü F.S. ve arkasındaki T.K, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın
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