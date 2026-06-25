Haberler

Kozan'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ve bir yolcu yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

M.D.Ç. yönetimindeki 01 AZJ 447 plakalı motosiklet, Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile motosiklette bulunan A.S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın
Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu

Ülke felaketi yaşıyor! 39 saniye arayla iki büyük deprem meydana geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venezuela'daki deprem anı kamerada! Havalimanındaki panik saniye saniye kaydedildi

Deprem anı kamerada! Havalimanındaki panik saniye saniye kaydedildi
Bu saçmalığa biri dur desin! Dünya Kupası'nı karıştıran olayın görüntüleri ortaya çıktı

Dünya Kupası'nı karıştıran olayın görüntüleri ortaya çıktı

Entübe edilen Kadir İnanır'dan yeni haber

Entübe edilen Kadir İnanır'dan yeni haber
Göçmen çetesi 17 yaşındaki genci döverek öldürdü! O anları kaydedip paylaştılar

Göçmen çetesi 17 yaşındaki genci pusuya düşürüp vahşice öldürdü
Altında tarihi düşüş! Son 7 ayın dibi görüldü

Tarihi düşüş! Son 7 ayın dibi görüldü
Venezuela'daki depremlere yakalanan Türk: Her yer cehennem gibi, her yer yıkıldı

Venezuela'daki depremlere yakalanan Türk felaketi böyle anlattı
Maçın önüne geçtiler! Herkes onları konuşuyor

4 gollü çılgın maçın önüne geçtiler!