Kozan'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ve bir yolcu yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.D.Ç. yönetimindeki 01 AZJ 447 plakalı motosiklet, Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile motosiklette bulunan A.S. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın