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Kozan'da kazada ölen 17 yaşındaki Selçuk Kelebekli için okulunda dua edildi

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Kozan'da kazada ölen 17 yaşındaki Selçuk Kelebekli için okulunda dua edildi
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Adana'nın Kozan ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Selçuk Kelebekli, Yusuf Baysal Anadolu Lisesi'nde dualarla anıldı. Arkadaşları boş sırasına fotoğrafını koyup çiçek bıraktı, okul müdürü ve öğretmeni duygu dolu sözlerle andı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Selçuk Kelebekli (17), eğitim gördüğü Yusuf Baysal Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda dualarla anıldı.

Kaza, önceki gün sabah saatlerinde Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta meydana geldi. Ahmet Ö. yönetimindeki 01 HS 699 plakalı otomobil, dönüş yaptığı sırada Selçuk Kelebekli'nin kullandığı 01 AZF 195 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan Selçuk Kelebekli hayatını kaybetti. Kelebekli, otopsinin ardından toprağa verildi.

Selçuk Kelebekli, eğitim gördüğü Yusuf Baysal Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda anıldı. Kelebekli'nin boş kalan sırasına fotoğrafını koyan arkadaşları, çiçekler bıraktı. Programda konuşan Okul Müdürü Hüseyin Şimşek, Kelebekli'nin vefatından duydukları büyük üzüntüyü dile getirdi. Şimşek, "Genç yaşta ölüm insanlara daha fazla dokunuyor. Selçuk, okulumuzun çalışkan ve efendi öğrencilerinden biriydi. Sınıfımızın ve okulumuzun başı sağ olsun. Onun hatırasını yaşatmak sizlerin ve bizlerin görevi. Elimizden geldiğince arkadaşımızın hatıralarına sahip çıkacağız" dedi.

'SON ANINA TANIK OLDUM'

Selçuk Kelebekli'nin eski öğretmeni Okan Arık da yaptığı konuşmada duygu dolu anlar yaşadı. Arık, Selçuk'u ailesiyle birlikte tanıdığını belirterek, "Yeni okulum Kozan Lisesi'ne giderken kazanın olduğu yere denk geldim. Selçuk yerde yatıyordu. Son anına tanık oldum. Selçuk köyden geliyordu. Annesi bana hep, 'Hocam bu çocuk hayvanları çok seviyor. Bu çocukla ilgilen. Ablası okudu, doktor oldu. Biraz köye ve hayvancılığa hevesli, onu okumaya teşvik et' derdi. Üç gündür kendimi toparlayamadım. Daha önce de bir öğrencimizi kazada kaybettik. Bir daha böyle olaylarda kardeşlerimizin hayatlarını kaybetmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

'HEP KALBİMİZDE OLACAKSIN'

Selçuk'un sınıf arkadaşı Eren Özten ise arkadaşını şu sözlerle andı:

"Selçuk hepimizin kardeşi ve arkadaşıydı. Saygılı bir insandı. Onu hep iyi hatırlayacağız ve anılarını yaşatmaya çalışacağız. Acımız büyük. Onu çok özleyeceğiz. Hep kalbimizde olacaksın."

Programın sonunda Kozan Müftüsü Mustafa Kaya tarafından Selçuk Kelebekli için dua edildi. Öğrenciler ve öğretmenler, genç yaşta hayatını kaybeden Kelebekli'yi dualarla yad etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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