Kozan'da Düğünde Kavga: 2 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir düğün sırasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yüksekören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre düğün sırasında taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, İlhan Can A. bıçaklanarak, Ahmet Can A. ise başına aldığı darbelerle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından taburcu edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
