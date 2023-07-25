Kozan'da Deprem Sonrası Yol Kapandı ve Binalar Yıkıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen deprem sonrası Feke ilçesi Uğurlubağ Mahallesi'nden yola kaya parçaları düştü ve kara yolunu kapattı. Ayrıca, kullanılmayan eski 2 bina da depremde yıkıldı. Adana'da depremde hasar alan binalar inceleniyor.

KULLANILMAYAN 2 BİNANIN DUVARLARI YIKILDI, YOLA KAYA DÜŞTÜ

Adana'nın Kozan ilçe merkezli depremde Feke ilçesi Uğurlubağ Mahallesi'nin dağlık alanından yola kaya parçaları düştü. Uğurlubağ Mahallesi'ni Kozan ilçesine bağlayan kara yolu ise kapandı. Kozan'da ayrıca kullanılmayan eski 2 binanın duvarları yıkıldı. Adana'da 6 Şubat depreminde ağır ve orta hasar alan binalarda hasar olup olmadığı araştırılıyor.