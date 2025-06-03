Kozan'da Bursluluk Sınavında Birinci Olan Öğrencilere Ödül
Adana'nın Kozan ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda 80 sorunun tamamına doğru yanıt veren 5. sınıf öğrencileri Derviş Mete Arıkan ve Faruk Celil Taştan'a çeyrek altın ve çeşitli hediyeler verildi. Başarılarını kutlamak için düzenlenen etkinlikte öğrencilere tablet ve çiçek de takdim edildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda birincilik elde eden 2 öğrenciye çeyrek altın ve çeşitli hediyeler verildi.
Sınavda 80 sorunun tamamına doğru yanıt veren 5. sınıf öğrencileri Derviş Mete Arıkan ve Faruk Celil Taştan'ın başarısını kutlamak adına öğrenim gördükleri Şehit Cengiz Eroğlu Ortaokulu'nda etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte öğrencilere çeyrek altın, tablet ve çiçek verildi.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel