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Adana'da devrilen biçerdöverin sürücüsü yaralandı

Adana'da devrilen biçerdöverin sürücüsü yaralandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde bir biçerdöverin devrilmesi sonucu sürücü H.T. yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralı hastanede tedavi altına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen biçerdöverin sürücüsü yaralandı.

Şerifli Mahallesi Derebaşı mevkisinde, H.T. (43) yönetimindeki biçerdöver, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralan H.T. kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın
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