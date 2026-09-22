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Kozan'da ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Adana'ya sevk edildi

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Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen 15 yaşındaki sürücü, Kozan Devlet Hastanesi'nden Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Varsaklar Mahallesi'nde, 15 yaşındaki Ali K.'nin kullandığı motosikletle, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Ali K, sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen çocuk, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA
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