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Kozan'da 5.5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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Adana'nın Kozan ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde paniğe neden oldu. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

ADANA'nın Kozan ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Adana'nın Kozan ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.44'te oldu. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde paniğe neden oldu. Vatandaşlar evlerinden ve işlerlerinden kendilerini sokağa attı. Bölgede herhangi bir hasar olup olmadığı araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Güncel

Adana Kozan AFAD Güncel Haberler

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