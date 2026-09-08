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Kozan'da 2 ayrı noktada orman yangını; yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı

Kozan'da 2 ayrı noktada orman yangını; yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı
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'MAHALLEYİ BİR ANDA ALEVLER SARDI'Adana'nın Kozan ilçesi Enizçakırı Mahallesi’nde evi yanan Osman Bozkurt, yangın çıkmadan hemen önce elektrik tellerinin alev aldığını söyleyerek, "Yangın bir anda büyüdü.

'MAHALLEYİ BİR ANDA ALEVLER SARDI'

Adana'nın Kozan ilçesi Enizçakırı Mahallesi'nde evi yanan Osman Bozkurt, yangın çıkmadan hemen önce elektrik tellerinin alev aldığını söyleyerek, "Yangın bir anda büyüdü. Jandarma geldi, yangın söndürme ekipleri geldi. Mahalleyi bir anda alevler sardı. Her taraf yandı, sağlam hiçbir şey kalmadı. Çocuklarım dumandan etkilendi, hastaneye kaldırıldı. 6 komşumun evi yandı" diye konuştu.

Hüseyin Kurt ise "Yangın çıktığı sırada evimde değildim, sonradan haberim oldu. Şans eseri benim evim yanmadı ama komşularım büyük zarar gördü" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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