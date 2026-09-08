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Kozan'da 2 ayrı noktada orman yangını; yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı

Kozan'da 2 ayrı noktada orman yangını; yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı
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40 EV TAHLİYE EDİLDİAdana'nın Kozan ilçesi Enizçakırı Mahallesi’nde başlayıp, Doğanalanı Mahallesi'ndeki ormana sıçrayan yangına 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 1 TOMA, 55 arazöz, 14 su tankeri ve çok sayıda araç ile 476 personelin müdahalesi devam ederken, 40 ev tahliye edildi.

40 EV TAHLİYE EDİLDİ

Adana'nın Kozan ilçesi Enizçakırı Mahallesi'nde başlayıp, Doğanalanı Mahallesi'ndeki ormana sıçrayan yangına 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 1 TOMA, 55 arazöz, 14 su tankeri ve çok sayıda araç ile 476 personelin müdahalesi devam ederken, 40 ev tahliye edildi.

DİĞER YANGINLARDA 132 HEKTAR ORMAN ZARAR GÖRDÜ

Ayrıca, dün kontrol altına alınan Karaisalı Çorlu Mahallesi, Feke ilçesi Mahsurlu Mahallesi yangınları ile bugün kontrol altına alınan Kozan ilçesi Düzağaç Mahallesi'ndeki yangınlarda 132 hektar ormanın zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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