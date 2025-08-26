Kozaklı'da Pompalı Tüfekli Kavga: 1 Ölü

Kozaklı'da Pompalı Tüfekli Kavga: 1 Ölü
Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde meydana gelen kavgada 78 yaşındaki Suat Ü., 73 yaşındaki dünürü Mehmet Ö.'yü pompalı tüfekle vurdu. Olay sonrası Mehmet Ö.'nün hayatını kaybetmesi üzerine Suat Ü. gözaltına alındı.

NEVŞEHİR'in Kozaklı ilçesinde çıkan kavgada Suat Ü. (78), dünürü Mehmet Ö.'yü (73) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Kozaklı ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Beyoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Suat Ü. ile dünürü Mehmet Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre; Suat Ü., yanındaki pompalı tüfekle dünürü Mehmet Ö.'yü vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Mehmet Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Ö.'nün cenazesi, hastane morguna kaldırılırken, Suat Ü. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
