Kozaklı'da Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Yakalandı

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güven ortamının sağlanıp tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin bu kapsamda yürüttüğü çalışmalarda, Abdi köyü kırsalında teknik takip sonucu şüpheli araç ve insan hareketliliği tespit edildi.

Bölgeye giden ekipler, Ö.T, O.Ş, T.Y, V.Y. ve M.E'yi iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Olay yerindeki dedektör ve çeşitli kazı malzemelerine el konuldu.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.