Kozaklı'da Düğün Evi Önünde Tartışma Kanlı Bitti
Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde, 78 yaşındaki S.Ü., husumetli olduğu 73 yaşındaki dünürü M.Ö.'yi pompalı tüfekle öldürdü. Olay, taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu gerçekleşti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. S.Ü. gözaltına alındı.
