Kozaklı'da Düğün Evi Önünde Tartışma Kanlı Bitti

Kozaklı'da Düğün Evi Önünde Tartışma Kanlı Bitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde, 78 yaşındaki S.Ü., husumetli olduğu 73 yaşındaki dünürü M.Ö.'yi pompalı tüfekle öldürdü. Olay, taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu gerçekleşti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. S.Ü. gözaltına alındı.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde 78 yaşındaki kişi, husumetli olduğu öğrenilen 73 yaşındaki dünürü tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Beyoğlu Caddesi'nde aralarında husumet bulunan M.Ö. (73) ile S.Ü. (78) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ü, pompalı tüfekle M.Ö'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde M.Ö'nün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gözaltına alınan S.Ü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Asil - Güncel
YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu

YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye! Milli Takım'ın efsane golcüsü 3 yıl boş gezdikten sonra amatöre düştü

Milli Takım'ın efsane golcüsü 3 yıl boş gezdikten sonra amatöre düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.