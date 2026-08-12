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Polatlı'da Kurtlar Koyun Sürüsüne Saldırdı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Polatlı'da Kurtlar Koyun Sürüsüne Saldırdı: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde merada otlayan koyun sürüsüne kurtlar saldırdı. Saldırıda 1 koyun öldü, 3 koyun yaralandı. Kurtlar, çoban köpeklerinin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. O anlar çoban Serdar Koyunca tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, merada otlayan koyun sürücüsüne kurtların saldırdığı belirtildi.

Polatlı ilçesi Karaağaç mevkisinde koyun sürüsüne kurtlar saldırdı. Olayda 1 koyun öldü, 3 koyun yaralandı. Kurtlar, çoban köpeklerinin müdahalesiyle kaçarak uzaklaştı. Sürüye saldıran kurtlar, çoban Serdar Koyunca tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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