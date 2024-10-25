Köyün İlk Kadın Muhtarı: Aleyna Çamlı Ünal

MURAT SULUCAK - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde köy sakinlerinin isteği üzerine muhtarlığa aday olup seçilen Aleyna Çamlı Ünal, görevi devraldığı babasının izinde halka hizmet ediyor.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı'ndan 2022 yılında mezun olan 24 yaşındaki Ünal, köyüne döndü.

Ünal, köyde iki dönem muhtarlık yapan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni de kazanan babası Canip Çamlı'nın (50) seçilme yeterliliğini kaybetmesi nedeniyle görevden alınmasının ardından yeniden gerçekleştirilen seçimlerde köy sakinlerinin isteği üzerine aday oldu.

İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki 174 haneli Aliusta köyüne muhtar olmak için 4 erkek adayla yarışan Ünal, en fazla oyu alarak seçildi. Köyün sorunlarını çözmek amacıyla vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Ünal, "en büyük yardımcım" dediği babasının desteğiyle köy sakinlerinin isteklerini yerine getirmek için yoğun mesai harcıyor.

Köyünün ilk kadın muhtarı Ünal, toplumun her alanında görünür olmasını istediği kadınlara çalışmalarıyla örnek olmak istiyor.

"Köyüme en iyi şekilde hizmet etmek istiyorum"

Aleyna Çamlı Ünal, AA muhabirine, babasından sonra muhtarlık görevi için başka adayların düşünüldüğünü ancak köy sakinlerinin isteği üzerine kendisinin aday olduğunu söyledi.

Muhtar seçildikten sonra yaşının küçük olması nedeniyle ilk başlarda tereddütlerinin bulunduğunu anlatan Ünal, çevresinin desteğiyle bunu aştığını kaydetti.

Ünal, kadınlardan da destek gördüğünü dile getirerek, "Çok fazla olumsuz yorum almadım. Kadın-erkek diye ayırmaya gerek olmadığını düşünüyorum çünkü erkeğin yapabildiği her işi kadınlar da yapabiliyor. Kimsenin korkmamasının, çekinmemesinin gerektiğini de düşünüyorum. İşin içine girdikten sonra her şey bir şekilde halloluyor. Kadınsın diye daha çok destek ve tolerans gösterenler de oluyor." diye konuştu.

Köyüne en iyi şekilde hizmet etmek istediğini vurgulayan Ünal, "Kadınların toplumun her alanında olmasının gerektiğine inanıyorum. Köyde ilk kadın muhtar benim, bu anlamda örnek olduğumu düşünüyorum. İnşallah zamanla sayımız artacak." dedi.

Ünal, en büyük desteği yakınlarından gördüğünü belirterek, "Babam tüm prosedürleri bildiği için bana yardımcı oluyor. Bir şey olduğu zaman ilk aradığım kişi de babam oluyor. Eşim de bana çok destek oldu. Ona çok fazla, 'Yapamaz, edemez.' diyenler olmuş. Kimseyi dinlemedi, yanımda durdu. 'Yanında oluruz, yaparsın.' diye beni eşim ve babam destekledi. Onların desteği benim için önemliydi." ifadelerini kullandı.

Baba Canip Çamlı da kızının köyde birçok gence örnek olduğuna işaret ederek, "Köy sakinleri, 'Kızınla yola devam.' dedi. Ben de kızıma destek olacağıma dair söz verdim. Kendisi çok başarılı şekilde görevini yürütüyor. Okumuş insanlar, bizlerden daha bilgili olduğu için bu işlere daha yatkın. İnşallah geleceği açık olur." şeklinde konuştu.