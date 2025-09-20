Haberler

Koyulhisar'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

R.T. yönetimindeki 19 DE 722 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Yukarıkale Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü ile P.G. ekiplerce bulundukları yerden çıkartıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel
