Koyulhisar'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
R.T. yönetimindeki 19 DE 722 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Yukarıkale Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü ile P.G. ekiplerce bulundukları yerden çıkartıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel