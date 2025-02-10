Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Futbolda deprem yaratan maçın ardından ilk istifa
Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçime katılmama kararı aldı

Mansur Yavaş gemileri yaktı
Trump skandal açıklamalara devam ediyor: Gazze'yi büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün

Skandal Gazze çıkışını bir adım öteye taşıdı
AKOM saat verdi: İstanbul'da bu kez göz gözü görmeyecek

AKOM saat verdi! İstanbul'da bu kez göz gözü görmeyecek

Koyulhisar'da Hastalara Destek: Motorlu Hasta Yatakları ve Sandalyeler Dağıtıldı

Koyulhisar'da Hastalara Destek: Motorlu Hasta Yatakları ve Sandalyeler Dağıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki köy, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hasta yatağı ve banyo tuvalet sandalyesi ile desteklendi. Dernek başkanı, köydeki yaşlı nüfus ve artan hastalık oranları nedeniyle bu ihtiyaçların giderildiğini belirtti.

Sivas'ta, Koyulhisar ilçesinde Koyulhisar Kalebaşı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince köyde yaşayan hastaların kullanması için 3 motorlu hasta yatağı ve 2 tekerlekli hasta banyo tuvalet sandalyesi yardımında bulundu.

Merkezi İstanbul Üsküdar ilçesinde bulunan derneğin başkanı Murat Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, köyde yaşayan nüfusun yaşlanması ve hastalık oranlarının artmasının bazı ihtiyaçları beraberinde getirdiğini belirtti.

Hastaların tedavi süreçlerini rahat geçirebilmeleri ve onlara bakan vatandaşların bakımlarını kolaylaştırma adına köylerine hasta yatağı ve hasta banyo tuvalet sandalyesi tedarik ederek köyün tüzel kişiliğine teslim ettiklerini aktaran Kendirli, "Dernek olarak önceki yıllarda da 2 motorlu hasta yatağı teslimi yapmıştık. Hasta vatandaşlarımızın yaşam süreçlerinde zorlanmamaları için sağlık alanında her şeyi yapmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
img

Doktorların Ela ve Zenan'ı yıllar sonra bir arada
img

Mansur Yavaş gemileri yaktı
img

Kadın spor spikeri, dekolteli elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı

Kocasının yasak aşkını anbean kaydetti, başına gelmeyen kalmadı
Gündeme damga vuran maçın VAR hakemi kendi ülkesini de karıştırdı

Gündeme damga vuran maçın VAR hakemi kendi ülkesini de karıştırdı
Genel kurulda büyük kavga! Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü

Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü
Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır için bomba iddia

Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır hakkında bomba iddia
İnci Taneleri oyuncusundan Konuşanlar'da skandal itiraf: Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor

İnci Taneleri oyuncusundan skandal itiraf: O anlar yayından kaldırıldı
Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi

O Ses Türkiye'de kıskançlık krizi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.