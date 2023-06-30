Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuytucak Mahallesi'nde buğday hasadının ardından köylüler kışlık bulgur için kazanları kaynatmaya başladı. Hasat sezonu sonrası buğdayların yıkanmasının ardından kurulan ocaklar üzerine konulan bakır kazanlarda bin bir güçlükle kaynatılan buğdaylar daha sonra yerlere serilen çadır ve hasırlar üzerinde kurutulmaya bırakılıyor. Kuruyan buğdaylar daha sonra bulgur olmak üzere değirmenlere gönderiliyor. Kimi vatandaş kendi kışlık yiyeceğini hazırlıyor, kimi vatandaş ise yaptığı bulgurları satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Kırsal kesimde oldukça yaygın olan ve geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen bulgur kaynatma köylerde teknolojiden uzak doğal üretim ile hazırlanması dikkat çekiyor. Kuzuören mezrasında her yıl bulgur kaynattıklarını söyleyen Şakir Yeğenoğlu, 'Hasat edilen buğdayı önce yıkıyor temizliyor, kaynatmaya başlıyoruz. Akşama kadar sürekli karıştırarak kaynatıyoruz. Pişince kurumaya bırakıyoruz. Buğday hedik haline geliyor. 3 gün de çadır ve hasırlarda kuruyor. Çok zahmetli oluyor. Yemesi güzel ama yapması çok zahmetli bulgur kaynatmak çok zor oluyor' dedi.

Köylülerin kışlık bulgur mesaisinde kazanlar kaynamaya başladı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuytucak Mahallesi'nde buğday hasadının ardından köylüler kışlık bulgur için kazanları kaynatmaya başladı.

Hasat sezonu sonrası buğdayların yıkanmasının ardından kurulan ocaklar üzerine konulan bakır kazanlarda bin bir güçlükle kaynatılan buğdaylar daha sonra yerlere serilen çadır ve hasırlar üzerinde kurutulmaya bırakılıyor. Kuruyan buğdaylar daha sonra bulgur olmak üzere değirmenlere gönderiliyor. Kimi vatandaş kendi kışlık yiyeceğini hazırlıyor, kimi vatandaş ise yaptığı bulgurları satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Kırsal kesimde oldukça yaygın olan ve geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen bulgur kaynatma köylerde teknolojiden uzak doğal üretim ile hazırlanması dikkat çekiyor.

Kuzuören mezrasında her yıl bulgur kaynattıklarını söyleyen Şakir Yeğenoğlu, "Hasat edilen buğdayı önce yıkıyor temizliyor, kaynatmaya başlıyoruz. Akşama kadar sürekli karıştırarak kaynatıyoruz. Pişince kurumaya bırakıyoruz. Buğday hedik haline geliyor. 3 gün de çadır ve hasırlarda kuruyor. Çok zahmetli oluyor. Yemesi güzel ama yapması çok zahmetli bulgur kaynatmak çok zor oluyor" dedi.