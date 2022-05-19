Köylerde evlerden hırsızlık yapan 6 kişi tutuklandı - Haberler

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Köylerde evlerden hırsızlık yapan 6 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Ramazan Sarıcı - Güncel
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Köylerde evlerden hırsızlık yapan 6 kişi tutuklandı

ÇANKIRI'da, iki köyde evlerden eşya çalan 6 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalanıp, tutuklandı.

ÇANKIRI'da, iki köyde evlerden eşya çalan 6 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalanıp, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçyenice ve Ahlat köylerinde evlerden hırsızlık yapıldığı şikayetleri üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada, evlerden farklı tarihlerde bakır kazan, alüminyum tencere, hızar motorları, şarjlı matkap ve benzinli su motoru gibi malzemeleri çalan 6 kişi tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı - Güncel

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