Üye Girişi
Haberler

Köye inen ayı kovanları böyle parçaladı

Güncelleme:
Abone Ol

Bartın'ın Ulus ilçesinde 10 arı kovanını parçalayarak peteklerdeki balları yiyen anne ayı ve yavrusu güvenlik kamerasına yansıdı.

Köye inen ayı kovanları böyle parçaladı

BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesinde 10 arı kovanını parçalayarak peteklerdeki balları yiyen anne ayı ve yavrusu güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay ilçeye bağlı Ulukaya Köyünde meydana geldi. Kış uykusuna yatamayan ve ormanda yiyecek bulmakta zorlanan yavru ayı ve annesi indikleri köyde Hüseyin Erdem'e ait arılığa girdi.

Etrafı tellerle çevrili tarladaki arılıkta 10 kovanı parçalayan ayılar, peteklerdeki balları yedi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olay sonrası üretici gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Erdem, 35 kovandan geriye kalan sağlam haldeki 25 kovanını ayılardan korumak için evinin balkonuna taşıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bartın Hayvanlar Tarım Güvenlik Doğa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title