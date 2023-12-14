Köye inen ayı kovanları böyle parçaladı
Bartın'ın Ulus ilçesinde 10 arı kovanını parçalayarak peteklerdeki balları yiyen anne ayı ve yavrusu güvenlik kamerasına yansıdı.
Köye inen ayı kovanları böyle parçaladı
BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesinde 10 arı kovanını parçalayarak peteklerdeki balları yiyen anne ayı ve yavrusu güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay ilçeye bağlı Ulukaya Köyünde meydana geldi. Kış uykusuna yatamayan ve ormanda yiyecek bulmakta zorlanan yavru ayı ve annesi indikleri köyde Hüseyin Erdem'e ait arılığa girdi.
Etrafı tellerle çevrili tarladaki arılıkta 10 kovanı parçalayan ayılar, peteklerdeki balları yedi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olay sonrası üretici gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.
Erdem, 35 kovandan geriye kalan sağlam haldeki 25 kovanını ayılardan korumak için evinin balkonuna taşıdı.