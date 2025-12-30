Haberler

Kastamonu'da kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı; 616 köy yolu kapalı

Güncelleme:
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, kar nedeniyle köyde mahsur kalan 78 yaşındaki kanser hastasına AFAD ve UMKE ekipleri tarafından ulaşarak tedavi için hastaneye götürüldü.

KÖYDE MAHSUR KALAN HASTA, HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Kastamonu'da kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Azdavay ilçesine bağlı Çocukören köyünde yaşayan 78 yaşındaki bir kanser hastası, köy yolunun kapalı olması nedeniyle mahsur kaldı. Kemoterapi tedavisi görmesi gereken hasta için bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İl Özel İdaresi ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu köy yolu açılarak, sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşması sağlandı. Ardından AFAD'ın paletli kar küreme aracı ile evinden alınan hasta, UMKE ekiplerine teslim edildi. Kanser hastası, tedavi için Azdavay İlçe Devlet Hastanesi'ne getirildi.

