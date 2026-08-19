Haberler

Sivas'ta Köyde 4 Kurt Sokaklarda Dolaştı

Sivas'ta Köyde 4 Kurt Sokaklarda Dolaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Etyemez köyünde, çöp dökmek için dışarı çıkan Gülseren Bahçıvan, 4 kurtla karşılaştı. Panik yaşayan kadın, yıllardır köyde yaşadığını ancak ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyledi. Kurtların sokakta dolaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SİVAS'ın Kangal ilçesinde Gülseren Bahçıvan, çöp dökmek için çıktığı sokakta 4 kurtla karşılaştı. Panik yaşayan Bahçıvan, "Yıllardır burada yaşıyorum ama daha önce hiç kurtlarla karşılaşmamıştım" dedi.

Kangal ilçesine bağlı Etyemez köyüne inen 4 kurt, yiyecek aramak için sokaklarda dolaşmaya başladı. Köylülerden Gülseren Bahçıvan çöp dökmek için dışarıya çıktığı sırada kurtlarla karşılaştı. Saldırı tehlikesi yaşayan Gülseren Bahçıvan büyük panik yaşadı. Kurtların köy sokaklarında dolaştığı anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

'DAHA ÖNCE HİÇ KARŞILAŞMADIM'

Yıllardır köyde yaşadığını ancak daha önce kurtlarla hiç karşılaşmadığını söyleyen Gülseren Bahçıvan, "Gece saat 01.30 sıralarında dışarı çıktım. İşim vardı. Kurtlarla karşılaştım. Yıllardır burada yaşıyorum ama öyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Eve gelip kamera kayıtlarından baktık. 4 tane kurt olduğunu gördük" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

İşte "Kuytulcular"ın kayyum atanan 5 şirketi! Ünlü börekçi de listede
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa'da kan donduran iddia: Bakanlığa iş görüşmesine gelen yüzlerce kadına ilaç verildi

Skandal iddia: Bakanlıkta iş görüşmesine gelen 250 kadına ilaç verildi
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Rakamlar netleşmeye başladı

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte dillendirilen rakam
Suriye'nin güneyinde mühimmat patladı: 1 ölü

Suriye'de patlamamış mühimmat infilak etti: 1 kişi hayatını kaybetti
Alihan Kuriş'in 'gizli hat' oyunu: Takibe yakalanmamak için başkasının adına hat kullanmış

Alihan Kuriş'in 'gizli hat' oyunu: Takibe yakalanmamak için...
Kulüp başkanı çıldırdı! Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı

Maç bitince çıldırdı! Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
Real Madrid'de Mbappe krizi! Tepkiler çığ gibi

Tepkiler çığ gibi! Ne yapıyorsun Mbappe?
Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi: Tahrik etti

Milletvekilini bıçakladı, adliyeye giderken konuştu: Tahrik etti