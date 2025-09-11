Köyde Asfalt Yolu Kutladı: Davul Zurna ile Eğlence

Haberler

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde asfaltlanan köy yolu için açılış töreni düzenlendi. Köy sakinleri, davul zurna eşliğinde mutluluklarını kutladı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yolu asfaltlanan köyün sakinleri, davul zurna ile oynayarak kutlama yaptı.

Hanönü ilçesi ile Çaybaşı köyü arasındaki 6 kilometrelik yol, bitümlü sıcak karışım asfaltla kaplandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Hanönü Kaymakamı Emre Oktay ve Belediye Başkanı Metin Yamalı ile kurum amirleri ve köy sakinlerinin katılımıyla yolun açılışı gerçekleştirildi.

Kaymakam Oktay, burada yaptığı konuşmada, yolun yapımına emek verenlere teşekkür ederek, "Rabb'im kazasız belasız kullanmayı nasip etsin. Bizlere de daha güzel hizmetler etmeyi Rabb'im nasip etsin inşallah." ifadesini kullandı.

Muhtar Servet Özcan ise yolun yapılmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Hanönü Müftüsü Ekrem Yıldızhan'ın dua etmesinin ardından kurdele kesilerek yol kullanıma açıldı.

Muhtar Servet Özcan ve köylüler, daha sonra yolun yapımını davul zurna eşliğinde oynayarak kutladı.

Belediye Başkanı Yamalı da oyunlarına katılarak vatandaşların mutluluğunu paylaştı.

Kaynak: AA / Özgür Özcan - Güncel
