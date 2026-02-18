Haberler

Su seviyesi 60 santimetre yükseldi! Göl taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Su seviyesi 60 santimetre yükseldi! Göl taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
Güncelleme:
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sonucu Köyceğiz Gölü taştı. Taşkın nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı.

  • Köyceğiz Gölü'nün su seviyesi yaklaşık 60 santimetre yükseldi.
  • Gölün taşması sonucu ev ve iş yerlerinin bodrum katları su bastı.
  • Su baskınları Hamidiye yolu üzerindeki sera, narenciye bahçesi, ev ve araçları etkiledi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, yaklaşık bir haftadır süren yağışların ardından Köyceğiz Gölü'nün taşması sonucu ev ve iş yerlerini su bastı.

GÖLÜN SEVİYESİ 60 SANTİMETRE YÜKSELDİ

İlçede etkili olan sağanakların ardından Köyceğiz Gölü'nü besleyen Namnam, Yuvarlakçay ve Kargıcak derelerinden gelen sular gölün seviyesini yaklaşık 60 santimetre yükseltti.

Su seviyesi yükselen göl, kordonu ve yolu su altında bıraktı. Gölün ön kısmındaki bazı mahalleler su baskınlarına maruz kaldı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Suyun yükselmesi nedeniyle Hamidiye yolu üzerindeki sera, narenciye bahçesi, ev ve araçlar su altında kaldı.

Kordondaki bir işletmede mahsur kalan köpek, hayvanseverler tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri su basan ev ve iş yerlerinden su tahliyesi için çalışma başlattı.

