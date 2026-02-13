Haberler

Köyceğiz Gölü taştı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar gölün taşmasına neden oldu. İş yerlerinin masa ve sandalyeleri su altında kaldı, yollar göle döndü. Ekipler, su basan alanlarda temizlik çalışmaları başlattı.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle göl taştı, kordondaki iş yerlerinin masa ve sandalyeleri su içinde kaldı.

Köyceğiz'de sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürürken; debisi artan Namnam Çay'ı, Yuvarlakçay ve Kargıcak derelerinden akan sular, Köyceğiz Gölü'nün yükselmesine neden oldu. Atatürk Kordonu'nda bulunan kafeterya ile restoranların masa ve sandalyeleri su içinde kaldı. Kordona çıkan yollar da göle döndü. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ile Köyceğiz Belediyesi ekipleri, su basan ev ve iş yerlerinde çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
