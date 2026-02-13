Haberler

Muğla'da Şiddetli Yağış Sonucu Göl Taştı

Güncelleme:
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu Köyceğiz Gölü taştı. Kordon boyunca bulunan işletmeler su içinde kaldı.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle göl taştı, kordondaki iş yerlerinin masa ve sandalyeleri su içinde kaldı.

Köyceğiz'de sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürürken; debisi artan Namnam Çay'ı, Yuvarlakçay ve Kargıcak derelerinden akan sular, Köyceğiz Gölü'nün yükselmesine neden oldu. Atatürk Kordonu'nda bulunan kafeterya ile restoranların masa ve sandalyeleri su içinde kaldı. Kordona çıkan yollar da göle döndü. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ile Köyceğiz Belediyesi ekipleri, su basan ev ve iş yerlerinde çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
