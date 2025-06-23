Köyceğiz'de Bahisli Horoz Dövüşüne Operasyon: 15 Şüpheli Yakalandı

Köyceğiz'de Bahisli Horoz Dövüşüne Operasyon: 15 Şüpheli Yakalandı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde jandarma, bahisli horoz dövüşü düzenleyen dernek başkanı ve 15 kişiyi yakaladı. 20 horoz muhafaza altına alındı.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı baskında bahisli horoz dövüşü yaptırdığı belirlenen Köyceğiz Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Ü.B. ile birlikte 15 şüpheli yakalandı, 20 horoz muhafaza altına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün Döğüşbelen Mahallesinde bahisli horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler orman içerisinde horoz dövüştüren Köyceğiz Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Ü.B. ile birlikte 15 şüpheli yakalarken, 20 horoz muhafaza altına alınarak Köyceğiz İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi. Şüphelilerle ilgili adli işlem başlatılırken, ayrıca ormanlık alana girmeleri sebebiyle idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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