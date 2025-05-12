Köy yolunda koşan ayı kamerada

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde yolda koşan bir ayı, vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Olay, ilçeye bağlı Karacapınar köyü yolunda meydana geldi. Köy sakinlerinden biri, otomobiliyle seyir halindeyken aniden yola çıkan ayıyı fark etti. Aracın önünde bir süre koşan ayı, daha sonra ormanlık alana doğru yönelerek gözden kayboldu. Yaşanan anlar ise araç içerisinden cep telefonu kamerası ile kaydedildi.