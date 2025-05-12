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Köy Yolunda Koşan Ayı Kamerada

Köy Yolunda Koşan Ayı Kamerada
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Karabük'ün Eflani ilçesinde, bir köy yolunda aniden yola çıkan ayı, vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ayı, bir süre aracın önünde koştuktan sonra ormanlık alana doğru yöneldi.

Köy yolunda koşan ayı kamerada

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde yolda koşan bir ayı, vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Olay, ilçeye bağlı Karacapınar köyü yolunda meydana geldi. Köy sakinlerinden biri, otomobiliyle seyir halindeyken aniden yola çıkan ayıyı fark etti. Aracın önünde bir süre koşan ayı, daha sonra ormanlık alana doğru yönelerek gözden kayboldu. Yaşanan anlar ise araç içerisinden cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAMET OĞUZHAN DOĞAN - Güncel
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