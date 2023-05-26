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Köy evlerinden hırsızlık olayında 3 gözaltı daha (2) TUTUKLANDILAR

Köy evlerinden hırsızlık olayında 3 gözaltı daha (2) TUTUKLANDILAR

Güncel Haberler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 12 farklı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen Y.H.İ., T.O. ve T.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 8 oldu.

TUTUKLANDILAR

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 12 farklı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen Y.H.İ., T.O. ve T.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 8 oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Güncel

Zonguldak Ereğli Güncel Haberler

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