Köy evlerinden hırsızlık olayında 3 gözaltı daha (2) TUTUKLANDILAR

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 12 farklı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen Y.H.İ., T.O. ve T.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 8 oldu.