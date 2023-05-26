Köy evlerinden hırsızlık olayında 3 gözaltı daha (2) TUTUKLANDILAR
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 12 farklı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen Y.H.İ., T.O. ve T.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 8 oldu.
TUTUKLANDILAR
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 12 farklı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen Y.H.İ., T.O. ve T.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 8 oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Güncel