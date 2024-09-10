Genç kızların beyni daha erken yaşlanıyor! Bulgular, karantina günlerine işaret ediyor

ABD'de yapılan araştırma, Kovid-19 salgınında sokağa çıkma yasağını deneyimleyen genç kızların beyinlerinin daha fazla yaşlandığını ortaya çıkardı.ABD'deki Washington Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları tarafından incelenen 160 genç beyin karşılaştırıldı ve genç kızların, erkeklere göre yaklaşık 5 yıl daha erken yaşlandığı tespit edildi.

HER İKİ CİNSİYETTE YAŞLANMA MEVCUT

Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan yeni bi araştırmada 2018'de yaşları 9 ila 17 arasında değişen 160 gencin ve bu gençlerden 2021-2022'de 12 ila 16 yaşlarına erişenlerin beyinlerini manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ile inceledi. Araştırma sonuçları karşılaştırıldığında Kovid-19 salgını döneminde sokağa çıkma yasaklarını deneyimleyen genç kızların beyninin beklenenden ortalama 4,2, genç erkeklerin beyinlerinin ise beklenenden yaklaşık 1,4 yıl daha fazla yaşlandığını buldu.

YAŞLANMA İLETİŞİMDE KRİTİK ÖNEME SAHİP BÖLGELERDE GÖRÜLÜYOR

İki grubun da beynin görüşü etkileyen kısmında erken yaşlanma deneyimlediğini aktaran araştırmacılar, genç kızların beyinlerindeki değişimin 30 bölgede meydana geldiğini ve değişimlerin çoğuyla duyguların işlenmesi, yüz ifadelerinin yorumlanması ve dilin anlaşılması gibi iletişim için kritik öneme sahip olan bölgelerde karşılaştıklarını belirtti.

Araştırmanın yazarlarından, Washington Üniversitesi Öğrenme ve Beyin Araştırmaları Enstitüsü yöneticisi Prof. Dr. Patricia Kuhl, genç kızların sağlıklı sinirsel, fiziksel ve duygusal gelişimleri için genç erkeklere kıyasla sosyal grup ve etkileşimlere daha fazla bağlı olduğunu kaydetti.

RUH SAĞLIĞI ÜZERİNDE ETKİLİ OLABİLİR

Kuhl, iki grubun beyinlerinde farklı değişimlerin meydana gelmesinin bu durumla ilgili olduğunu söyledi.

Gençlerin beyinlerindeki değişimlerin olumsuz sonuçları olup olmadığı henüz bilinmezken bunların gençlerin ruh sağlığını ve öğrenme potansiyelini etkilemesinden endişe ediliyor.