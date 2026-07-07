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Elazığ'da dere yatağına düşen inek kepçeyle kurtarıldı

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde dere yatağına düşen inek, İl Özel İdaresi ekiplerinin kepçeyle yaptığı çalışma sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde dere yatağına düşen inek kepçeyle kurtarıldı.

Aşağımirahmet köyü kırsalında otlayan bir inek, dere yatağına düştü.

İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ayaklarının zedelendiği görülen hayvan, kepçeye bağlanan halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Traktörün römorkuna konulan inek, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / İsmail Şen
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