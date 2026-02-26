Haberler

Isparta'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'daki Kovada Gölü Milli Parkı'nda kurulan fotokapanlarla yaban hayvanlarının görüntüleri kaydedildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar, yaban hayatı envanterini güncelleyerek doğanın gizli kahramanlarını takip ediyor.

Isparta'daki Kovada Gölü Milli Parkı'nda kurulan fotokapanlarla yaban hayvanlarının görüntüleri kaydedildi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, fotokapanlara yansıyan yaban keçisi, yılkı atları, kurt, sincap ve geyik gibi hayvanların görüntüleri paylaşıldı.

Paylaşımda, "Kovada Gölü Milli Parkı'ndan büyüleyici kareler. Fotokapan çalışmalarıyla yaban hayatı envanterimizi güncelliyor, doğanın gizli kahramanlarını yakından takip ediyoruz. Yaban keçisi, geyik, yılkı atı ve daha fazlası. Doğal mirasımızı korumak için sahadayız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan
MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama! Şehit pilot canını hiçe saymış

MSB de açıklamasında doğruladı! Şehit pilot canını hiçe saymış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Dua edin, şehit olayım' diyen çocuğa Hamaney'den bomba yanıt

"Dua edin, şehit olayım" diyen çocuğa Hamaney'den bomba yanıt
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi 4. Lig'de top koşturuyor

Bir dönemin efsanesi 4. Lig'e kadar düştü
Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu

Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu
Rusya, İran'a neden yardım etmiyor? Putin açık açık söylemiş

Savaşa hazırlanan İran'a neden yardım etmiyor? Açık açık söylemiş
'Dua edin, şehit olayım' diyen çocuğa Hamaney'den bomba yanıt

"Dua edin, şehit olayım" diyen çocuğa Hamaney'den bomba yanıt
Markette karşılaştığı durumu anlatan genç kız, gözyaşlarına boğuldu

Markette karşılaştığı durumu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Son anketten dikkat çeken sonuçlar! AK Parti ve CHP geçildi

Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP ilk sırada