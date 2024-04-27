KOÜ'de 4. Preoperatif Protein Kalori Kısıtlama Sempozyumu Gerçekleştirildi

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde "4. Preoperatif Protein Kalori Kısıtlama" Sempozyumu gerçekleştirildi.

KOÜ'den yapılan açıklamaya göre, Harvard Üniversitesi, Clevland Klinik, California Üniversitesi, Manchester Üniversitesi, Leiden Üniversitesi ve Zürih Üniversitesi'nden 15 bilim insanının konuşmacı olarak yer aldığı sempozyumda, ameliyat öncesi protein kısıtlaması konusunda yapılan çalışmalar aktarıldı.

Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, yaptıkları çalışmalara değinerek, "Prof. Dr. James Mitchell daha önce Kocaeli Üniversitesi'ne gelmiş, ona üniversitemizin imkanlarını ve laboratuvarlarının tanıtmıştık. Değerli bir bilim insanını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu sempozyumu da onun anısına düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alparslan Kuş da böylesine önemli bir sempozyuma ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Daha sonra Harvard Üniversitesi'nden Dr. Furkan Burak konuşma yaptı.

Sempozyum, katılımcıların sunumlarını gerçekleştirmesinin ardından sona erdi.

Öte yandan sempozyum kapsamında Doç. Dr. Sertaç Ata Güler'in "İçimizdeki Sanat" fotoğraf sergisi ve Dr. Öğretim Üyesi Tahir Erdal'ın "Anatomik İlistirasyon" sergisi de gezildi.