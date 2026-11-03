Köstence'de sele karşı kırmızı kod uyarısı verildi, tren seferleri durduruldu

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Romanya'nın Karadeniz kıyısında bulunan Köstence kenti ve çevresindeki nehirlerde su seviyelerinin yükselmesi sonucu sele karşı "kırmızı kod" uyarısı verildiği belirtildi.

Romanya Ulusal Hidroloji ve Su Yönetimi Enstitüsünce yapılan açıklamada, Karadeniz kıyısında bulunan Köstence ili ve çevresindeki, özellikle Tuna-Karadeniz Kanalı'nda yağışlara bağlı olarak su seviyelerinin kritik düzeye ulaştığı belirtilerek, su baskınları ve sele karşı "kırmızı kod" uyarısı verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Köstence'de şiddetli yağışlara ilişkin de uyarı yapıldı.

Romanya Demiryolu Şirketi CFR SA da bölgedeki şiddetli yağış sonucu demir yolu setinde çökme meydana geldiğini açıklayarak, Köstence hattında bulunan Eforie Nord ile Eforie Sud arasındaki tren seferlerinin durdurulduğu bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA