Kosova ve Sırbistan Dışişleri Bakanları BM'de Gerilim Tırmandırdı

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler toplantısında Kosova ve Sırbistan Dışişleri Bakanları karşılıklı suçlamalarda bulunarak bölgedeki gerilimi artırdı. Kosova Dışişleri Bakanı, Sırbistan'ı askeri tehdit olarak nitelendirirken, Sırbistan Dışişleri Bakanı ise Kosova'yı anlaşmalara saldırmakla suçladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler'deki (BM) toplantıda bir araya gelen Kosova ve Sırbistan Dışişleri Bakanları, birbirlerini "bölgeye tehdit" oluşturmakla suçladı.

BM Güvenlik Konseyi, Kosova'daki gelişmeleri ele almak üzere toplandı.

Toplantıda konuşan Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Sırbistan'ı Kosova üzerinde hegemonik hırsları olan bir ülke olarak niteleyerek, "Şu anda Sırbistan bölge için gerçek bir tehdit. Ülkemize karşı askeri bir saldırıyı hazırlayan propagandanın sistematik olarak yayıldığını görüyoruz." dedi.

Gervalla-Schwarz, Sırbistan'ın savunma ihtiyacının çok ötesinde bir askeri donanıma sahip olduğunu belirterek, Belgrad'ın eylemlerinin daha geniş jeopolitik hedefleri yansıttığını kaydetti.

Güvenlik Konseyi'nde sunulan BM Kosova Misyonu (UNMIK) raporunu da Kosova'nın geleceği açısından "taraflı ve eksik" olarak nitelendiren Gervalla-Schwarz, ayrıca UNMIK'in kaldırılması çağrısında bulunarak, "UNMIK kapatılmalı. Bu, BM parasının büyük bir israfı. Artık hiçbir işe yaramıyor." ifadelerini kullandı.

Sırbistan barışa bağlılığını sürdürdüğünü savundu

Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric de Konsey'deki konuşmasında, Kosovalı Sırpların ülkede yaşadıklarını "sistematik bir hak reddi" olarak nitelendirerek, Kosova'yı anlaşmalara saldırmak ve bölgede gerilimi tırmandırmakla suçladı.

Djuric, Kosova'nın güvenlik politikalarının Balkanlar'daki riskleri artırdığını savunarak, Sırbistan'ın barışa bağlılığını sürdürdüğünü öne sürdü.

Belgrad'ın Kosovalı Sırpların haklarını savunmaya devam edeceğini belirten Djuric, BM Güvenlik Konseyi'ne "UNMIK'i tam olarak destekleme, Sırp hakları ihlallerini kınama ve güvenliğin temeli olan uluslararası hukuku savunma" çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
