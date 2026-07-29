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Kosova'nın kuzeyinde toplu mezar şüphesiyle kazı başlatıldı

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Kosova'nın kuzeyindeki Zubin Potok'ta, 1998-1999 yıllarındaki Kosova Savaşı sırasında kaybolan kişilere ait olduğu değerlendirilen insan kalıntılarının bulunduğu bölgede kazı çalışmaları başlatıldı.

Kosova'nın kuzeyindeki Zubin Potok'ta, 1998-1999 yıllarındaki Kosova Savaşı sırasında kaybolan kişilere ait olduğu değerlendirilen insan kalıntılarının bulunduğu bölgede kazı çalışmaları başlatıldı.

Kosova basınındaki haberlere göre, Zubin Potok'a bağlı Kalluder köyünde yürütülen kazı çalışmalarında bulunan kalıntıların insan kökenli olduğu ve adli açıdan önem taşıdığı belirtildi.

Yetkililer, kazı yapılan bölgenin savaş suçlarına ilişkin soruşturmalar kapsamında daha önce hiç incelenmemiş bir alan olduğunu bildirdi.

Kosova polisi, Kalluder köyündeki alanla bağlantılı soruşturma kapsamında sivillere karşı savaş suçu işledikleri şüphesiyle 2 Kosovalı Sırp'ı gözaltına aldı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bulunan insan kalıntılarının 19 Nisan 1999'da Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça şehrinden kaçırılan ve akıbeti halen bilinmeyen 23 aydına ait olabileceği yönünde ilk şüphelerinin bulunduğunu ifade etti.

Yetkili kurumların incelemesinin sonuçlarını beklediklerini belirten Kurti, ilk bulguların bölgede bir toplu mezarın bulunabileceğine işaret ettiğini vurguladı.

1998-1999 yıllarında yaşanan Kosova Savaşı'nda, çoğunluğu Arnavut olan 10 binden fazla Kosovalı öldürüldü ve farklı etnik gruplara mensup 1 milyonun üzerinde Kosovalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kosova Savaşı'nda hayatını kaybeden ancak halen cesedine ulaşılamayan çoğunluğu Arnavut 1600'den fazla kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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