Haberler

Kosova heyetinden Rektör Hatipler'e ziyaret

Kosova heyetinden Rektör Hatipler'e ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kosova İpek Haxhi Zeka Üniversitesi Hukuk Fakültesi heyeti, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti. Görüşmede akademik iş birliği, öğrenci değişim programları ve ortak projeler ele alındı.

Kosova İpek Haxhi Zeka Üniversitesi Hukuk Fakültesi heyeti, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mansur Morina ve beraberindeki öğrenciler, Rektör Hatipler'e ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, iki üniversite arasında geliştirilebilecek akademik iş birlikleri, öğrenci değişim programları ve ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, Balkan coğrafyasındaki üniversiteler arasındaki akademik iş birliklerinin güçlendirilmesinin önemi de vurgulandı.

Ziyarette rektör yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ da yer aldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı

Gece yarısı görevden alınan validen geriye bu sözler kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yavuz Bingöl'den üzücü haber! Acil ameliyata alınacak

Konseri iptal edildi, acil ameliyata alınacak
Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi

Transfer gece yarısı bitti! 30 milyon Euro'ya İtalyan devine gitti
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış

Yıldız Tilbe'den şoke eden çıkış! Hayranları kulaklarına inanamadı
O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil

"Derhal görevden alın" dedi, günler sonra istediği oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak

Çift maaşlı vekillere süper kıyak