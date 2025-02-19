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Kosova'da Yeni Kütüphane Açılışı

Kosova'da Yeni Kütüphane Açılışı
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Kosova'nın Yakova'sındaki Kelmend Rizvanolli İlkokuluna, Türkiye'nin desteğiyle yeni bir kütüphane kuruldu. Açılış törenine Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi ve Kosova'daki Türk temsilcileri katıldı.

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, ülkenin güneybatısındaki Yakova'da bulunan Kelmend Rizvanolli İlkokuluna kütüphane kuruldu.

Kelmend Rizvanolli İlkokulunda düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Yakova Belediye Başkanı Ardian Gjini, Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Zafer Sağlam'ın yanı sıra Kosova'da görevli Türk kurumlarının temsilcileriyle okul yönetimi, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Angılı, burada yaptığı konuşmada, törende hazır bulunan çocukların, büyüdüklerinde daha güçlü bir Kosova'nın inşa edilmesine katkı sağlayacaklarını söyledi.

Türkiye'nin her zaman Kosova'nın yanında olduğunu belirten Angılı, "Türkiye ile Kosova arasındaki kardeşliğin pekişmesi için her zaman elinden geleni yapan, en önde yürüyen Türk Silahlı Kuvvetlerine, bu güzel projeyi hayata geçirdiği için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Yakova Belediye Başkanı Gjini de ülkesinin Kosova Savaşı'ndan sonra yıllarca Türkiye'nin çeşitli alanlarda desteğini gördüklerini belirterek "Kosova'nın bu desteğe ihtiyacı vardı ve sizin gibi dostlar en zor zamanlarımızda yanımızda oldu. Bunun için bir kez daha çok teşekkür ederim." dedi.

Albay Sağlam ise kurulan kütüphanenin Kosova halkının eğitimine katkı sağladığına işaret ederek "Dost ve kardeş Kosova halkının eğitim ve sağlık konuları başta olmak üzere, ihtiyaç duyduğu alanlarda elimizden geldiğince yanlarında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından davetliler, Kelmend Rizvanolli İlkokulu kütüphanesinin açılışı vesilesiyle kurdele kesti ve burada incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
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