Haberler

Kosova'da Yeni Hükümet Güvenoyu Alamadı

Kosova'da Yeni Hükümet Güvenoyu Alamadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kosova Meclisi, Albin Kurti'nin liderliğindeki yeni hükümetin güven oylamasında yeterli oyu alamadı. Kurti, parti liderlerinden destek talep etti. Cumhurbaşkanı Osmani'nin, çoğunluğun oluşup oluşmadığını belirlemesi veya erken seçim kararı alması bekleniyor.

Kosova'da 9 Şubat'ta yapılan genel seçimden birinci sırada çıkan Kendin Karar Al Hareketinin (Vetevendosje) Genel Başkanı ve başbakan adayı Albin Kurti'nin meclise sunduğu yeni hükümet yapılan güven oylamasında yeterli oyu alamadı.

Kosova Meclisi, Dimal Basha başkanlığında yeni hükümete güven oylaması yapılması maddesiyle toplandı.

Vetevendosje Genel Başkanı ve başbakan adayı Albin Kurti, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, mecliste yer alan partilerden hiçbirinin koalisyon hükümetine katılmayı kabul etmediğini bildirdi.

Yeni hükümetin oylanmaması durumunda ülkenin birçok kurumunun işlevsiz kalacağı ve gelecek yıl için onaylanmış bir bütçe olmadan yeni seçimlere gitme riskiyle karşı karşıya kalınacağı uyarısında bulunan Kurti, diğer parti milletvekillerinden destek talep etti.

Kurti, konuşması sırasında çoğunluğu sağlamak amacıyla birlikte çalışmayı planladığı bakanların ismini de açıkladı.

120 sandalyeli mecliste yapılan oylamada, milletvekillerinden 56'sı "evet", 52'si "hayır" oyu kullandı, 4 milletvekili "çekimser" kaldı. Böylelikle, Kurti'nin başkanlığındaki hükümet güvenoyu alabilmek için gereken 61 oya ulaşamadı.

Meclis Başkanı Basha, oturumu sonlandırırken, sorumluluğun artık Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'ye geçtiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Osmani'nin parti liderlerini bir araya getirerek bir çoğunluğun oluşup oluşmadığını belirlemesi ya da ülkenin erken genel seçime gitmesi bekleniyor.

Oturumun ardından diğer parti temsilcileri tarafından yapılan açıklamalarda çoğunluk oluşturmayacaklarını ve ülkenin seçimlere hazırlıklı olması gerektiği ifade edildi.

2021 yılında başbakan seçilen Albin Kurti, görev süresi sona ermesine rağmen yeni hükümet henüz kurulamadığı için başbakanlık görevini sürdürüyor.

9 Şubat'taki seçim

Kosova'da 9 Şubat'taki seçimin resmi sonuçlarına göre, 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 48'ini Vetevendosje, 24'ünü Kosova Demokratik Partisi (PDK), 20'sini Kosova Demokratik Birliği (LDK), 8'ini AAK/NISMA kazanmıştı.

Çoğunluk olmayan topluluklara ayrılan 20 meclis sandalyesinin dağılımı ise Sırp Listesi 9, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 2, Kosova Yeni Demokratik Girişimi (IRDK) 1, Yeni Demokratik Parti (NDS) 1, Bağımsız Liberal Parti (SPO) 1, VAKAT Koalisyonu 1, Mısırlı Liberal Parti (PLE) 1, Sosyal Demokratik Birlik (SDU) 1, Entegrasyon İçin Aşkali Partisi (PAI) 1, Birleşik Goralı Partisi (JGP) 1, Kosova Birleşik Roman Partisi (PREBK) 1 şeklinde olmuştu.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan PKK'nın çekilme kararına ilk yorum

Erdoğan'ın başdanışmanından tarihi karara ilişkin ilk yorum
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Savcılarla ilgili iddia infial yarattı! Beklenen açıklama geldi
20 yıllık hayal gerçek oldu! Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti

Bir köyün 20 yıllık hayali gerçek oldu! Komşu ülkeden bile görünüyor
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Su tartışması kanlı bitti: Emekli bekçi tüfekle komşusunu vurdu

Emekli bekçi baba-oğula kurşun yağdırdı: Baba öldü, oğlu yoğun bakımda
Çocuklarını görmek için gitti, satırlı saldırıya uğradı

Eşinin sevgilisi tarafından satırla öldürüldü
Babacan kendisinden helallik isteyen gence verdiği yanıtla büyük takdir topladı

Kendisinden helallik isteyen gence verdiği yanıt gündem oldu
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile ipleri kopardı

Galatasaray'ı tamamen sildi
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.