Kosova'da Yeni Hükümet Güvenoyu Alamadı

Kosova'da 9 Şubat'ta yapılan genel seçimden birinci sırada çıkan Kendin Karar Al Hareketinin (Vetevendosje) Genel Başkanı ve başbakan adayı Albin Kurti'nin meclise sunduğu yeni hükümet yapılan güven oylamasında yeterli oyu alamadı.

Kosova Meclisi, Dimal Basha başkanlığında yeni hükümete güven oylaması yapılması maddesiyle toplandı.

Vetevendosje Genel Başkanı ve başbakan adayı Albin Kurti, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, mecliste yer alan partilerden hiçbirinin koalisyon hükümetine katılmayı kabul etmediğini bildirdi.

Yeni hükümetin oylanmaması durumunda ülkenin birçok kurumunun işlevsiz kalacağı ve gelecek yıl için onaylanmış bir bütçe olmadan yeni seçimlere gitme riskiyle karşı karşıya kalınacağı uyarısında bulunan Kurti, diğer parti milletvekillerinden destek talep etti.

Kurti, konuşması sırasında çoğunluğu sağlamak amacıyla birlikte çalışmayı planladığı bakanların ismini de açıkladı.

120 sandalyeli mecliste yapılan oylamada, milletvekillerinden 56'sı "evet", 52'si "hayır" oyu kullandı, 4 milletvekili "çekimser" kaldı. Böylelikle, Kurti'nin başkanlığındaki hükümet güvenoyu alabilmek için gereken 61 oya ulaşamadı.

Meclis Başkanı Basha, oturumu sonlandırırken, sorumluluğun artık Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'ye geçtiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Osmani'nin parti liderlerini bir araya getirerek bir çoğunluğun oluşup oluşmadığını belirlemesi ya da ülkenin erken genel seçime gitmesi bekleniyor.

Oturumun ardından diğer parti temsilcileri tarafından yapılan açıklamalarda çoğunluk oluşturmayacaklarını ve ülkenin seçimlere hazırlıklı olması gerektiği ifade edildi.

2021 yılında başbakan seçilen Albin Kurti, görev süresi sona ermesine rağmen yeni hükümet henüz kurulamadığı için başbakanlık görevini sürdürüyor.

9 Şubat'taki seçim

Kosova'da 9 Şubat'taki seçimin resmi sonuçlarına göre, 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 48'ini Vetevendosje, 24'ünü Kosova Demokratik Partisi (PDK), 20'sini Kosova Demokratik Birliği (LDK), 8'ini AAK/NISMA kazanmıştı.

Çoğunluk olmayan topluluklara ayrılan 20 meclis sandalyesinin dağılımı ise Sırp Listesi 9, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 2, Kosova Yeni Demokratik Girişimi (IRDK) 1, Yeni Demokratik Parti (NDS) 1, Bağımsız Liberal Parti (SPO) 1, VAKAT Koalisyonu 1, Mısırlı Liberal Parti (PLE) 1, Sosyal Demokratik Birlik (SDU) 1, Entegrasyon İçin Aşkali Partisi (PAI) 1, Birleşik Goralı Partisi (JGP) 1, Kosova Birleşik Roman Partisi (PREBK) 1 şeklinde olmuştu.